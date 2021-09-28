Любимый анекдот Меркель про Россию
15:34 28.09.2021 Источник: НГ-Online
Корреспондент немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» по Украине и Польше Герхард Гнаук (Gerhard Gnauck) пересказал любимый анекдот Ангелы Меркель про Россию.
Звучит этот анекдот примерно так. «В России задумали строить новую транссибирскую железную дорогу из Европы до Владивостока. И русские стали обсуждать этот план с европейцами. При этом возник важный вопрос: будет новая дорога с двумя колеями или с одной.
Русские предложили такой вариант. Вы, европейцы начинаете строить одну колею из своей Европы. А мы начнем тянуть колею из Владивостока. Если эти ветки встретятся, то магистраль так и останется с одной колеёй. А если ветки не встретятся, то колеи будет две».
По словам Гнаука, Ангела Меркель в неформальной обстановке отказывалась от сухого официального стиля и позволяла себе весьма свободный стиль общения. Она любит пародировать известных мировых лидеров, рассказывать смешные истории и анекдоты.
Пародировала ли Ангела Меркель Владимира Путина Герхард Гнаук не рассказал.
Иван Шварц
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