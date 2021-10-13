Рост цены на газ в Европе за день составил более 10%
20:03 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов установилась на уровне около $1130 за тыс. куб. м, или 94,4 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Таким образом, общий рост цены за день составил более 10%.
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