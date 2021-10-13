0
0
100
НОВОСТИ

Миграционную амнистию в России получили 158 тыс. граждан Узбекистана

21:40 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия объявила о миграционной амнистии для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым был запрещен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового

"Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал- полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.10.2021
Европа - единственный регион мира, где за неделю увеличилась смертномсть от COVID-19 - ВОЗ
0
61
22:10 13.10.2021
Подмосковным фермерам безвозмездно предоставят землю
0
96
21:18 13.10.2021
В Центробанке рассказали, что может привести к инфляционной спирали
0
164
20:45 13.10.2021
США реализуют свои деструктивные планы по расширению влияния в Центральной Азии - Нарышкин
0
186
20:28 13.10.2021
Здравоохранение 2.0: основные тренды цифровизации здравоохранения
0
206
20:03 13.10.2021
Рост цены на газ в Европе за день составил более 10%
0
249
19:50 13.10.2021
Умер экс-директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы
0
266
19:30 13.10.2021
В Молдавии объявлен "режим тревоги" в энергетике
0
288
19:00 13.10.2021
ЦБ объяснил, чем вызван рост инфляции в сентябре, 2021
0
314
18:59 13.10.2021
Сбер предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином
0
273

Возврат к списку