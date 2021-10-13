Миграционную амнистию в России получили 158 тыс. граждан Узбекистана
21:40 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал- полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в сообщении.
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