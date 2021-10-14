Эксперты считают, что расширение авиасообщения может привести к росту заболеваемости
18:55 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Особенность этого вируса в том, что он мутирует постоянно. По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идет в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость, но с другой стороны, если полностью все перекрывать, страдает сильно экономика", - сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков в свою очередь добавил, что для того, чтобы понять, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, нужно проанализировать уровень вакцинации в открытых для туристов из РФ странах. "Если в перечне этих стран процент привитых больше 70%, то, я думаю, что существенно сказаться [на заболеваемости] открытие авиасообщения с этими странами не должно. Если это развитые страны, в которых население почти полностью вакцинировано, то какого-то принципиального прироста [заболевших ковидом] не будет", - сказал он.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция.
НОВОСТИ
- 20:08 14.10.2021
- На Митинге в Тбилиси протестующим зачитали обращение Саакашвили
- 19:30 14.10.2021
- О реализации базовых столичных проектов с помощью грамотной тарифной политики рассказал заммэра Владимир Ефремов.
- 19:20 14.10.2021
- Штраф за выброшенных питомцев поддержал комитет Госдумы по экологии
- 19:10 14.10.2021
- В Тбилиси проходит многотысячный митинг с требованием освободить Саакашвили
- 17:40 14.10.2021
- Ультиматумы японского премьера по Курилам отдаляют перспективы решения вопроса - Захарова
- 17:12 14.10.2021
- Граждан могут лишить права выбирать управляющую компанию - СМИ
- 17:00 14.10.2021
- Рособрнадзор будет собирать заявления о частоте проведения контрольных в школах
- 16:32 14.10.2021
- Кабмин направит еще 6 млрд рублей на выплаты многодетным - Мишустин
- 16:12 14.10.2021
- Стрельба в Бейруте привела к человеческим жертвам
- 16:00 14.10.2021
- Парламент Дагестана избрал главой республики Сергея Меликова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать