Все социальные пособия в Москве проиндексируют в следующем году - Собянин
22:40 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Иногда приходится выслушивать критику, что вот когда- то в Москве социальные выплаты были очень крутые, а сейчас вот они как-то там пожухли. На самом деле с 2010 года объем социальных выплат, социальный бюджет, увеличился в 2,7 раза, почти в три раза. Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом [2022] году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", - сказал он.
Мэр уточнил, что минимальная пенсия в Москве будет увеличена до более чем 21 тыс. рублей. "Это раза в полтора больше, чем федеральный стандарт. В Москве практически по всем пособиям есть свои доплаты, свой дополнительный уровень социальной защиты. И мы поддерживаем этот высокий стандарт и заложили это в бюджете, несмотря на все сложности", - отметил Собянин.
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