Женщины в России рожают в первый раз в среднем в 28 лет - Минтруд
11:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается, сегодня это 28 лет. Это связано в том числе с тем, что женщины нацелены на карьеру, сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - сказала она на Евразийском женском форуме.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна: сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 90-е, когда коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет сейчас составляет 7,5 млн человек, причем эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отмечала Голикова. Тем не менее темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились: если в 2019 году рождаемость снизилась на 8%, то в 2020 - на 3%.
По ее словам, к 2030 году средний возраст первых рождений сдвинется к 30 годам женщины в РФ.
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