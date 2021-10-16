До конца осени Крым посетят две делегации из ФРГ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две делегации из ФРГ в октябре - ноябре посетят с визитом Крым. Об этом рассказал ТАСС в субботу председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.



"Ведется подготовка визита в Крым двух делегаций [из Германии]. Предполагается, что первая приедет в конце октября, а вторая немного позже, в ноябре", - сказал Гемпель.



Собеседник агентства добавил, что первая делегация приедет из города Хайдельберга (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ). "Это старые связи, общество дружбы "Симферополь- Хайдельберг", - отметил депутат Госсовета.



