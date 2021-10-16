0
0
96
НОВОСТИ

До конца осени Крым посетят две делегации из ФРГ

11:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две делегации из ФРГ в октябре - ноябре посетят с визитом Крым. Об этом рассказал ТАСС в субботу председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

"Ведется подготовка визита в Крым двух делегаций [из Германии]. Предполагается, что первая приедет в конце октября, а вторая немного позже, в ноябре", - сказал Гемпель.

Собеседник агентства добавил, что первая делегация приедет из города Хайдельберга (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ). "Это старые связи, общество дружбы "Симферополь- Хайдельберг", - отметил депутат Госсовета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:10 16.10.2021
По факту массовых беспорядков в колонии во Владикавказе возбуждено уголовное дело - СК
0
105
10:20 16.10.2021
По совету врачей Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя
0
212
10:10 16.10.2021
Нынешний уровень отношений не удовлетворяет ни РФ, ни США - Оверчук
0
212
09:40 16.10.2021
До конца года новый премьер-министр Японии хочет посетить США
0
235
09:30 16.10.2021
В отеле Албании найдены четверо мертвых туристов - издание
0
279
09:20 16.10.2021
Из-за тлеющих торфяников в Екатеринбурге сохраняется дымка
0
228
23:33 15.10.2021
Стало известно, из-за чего и как в ИК-1 произошел бунт
0
790
22:50 15.10.2021
С 8 ноября в США будут пускать только вакцинированных препаратами из списков ВОЗ и FDA
0
855
22:31 15.10.2021
Саакашвили пока не нуждается в госпитализации - врач
0
828
21:20 15.10.2021
Страны Европы продолжают активно выбирать газ из подземных хранилищ
0
975

Возврат к списку