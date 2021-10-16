До конца осени Крым посетят две делегации из ФРГ
11:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ведется подготовка визита в Крым двух делегаций [из Германии]. Предполагается, что первая приедет в конце октября, а вторая немного позже, в ноябре", - сказал Гемпель.
Собеседник агентства добавил, что первая делегация приедет из города Хайдельберга (земля Баден-Вюртемберг, ФРГ). "Это старые связи, общество дружбы "Симферополь- Хайдельберг", - отметил депутат Госсовета.
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