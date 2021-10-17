Глава генштаба иранской армии прибыл с визитом в Москву
19:10 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что Багери прибыл в Россию во главе делегации. Военный пробудет в России четыре дня, в ходе которых запланирован ряд встреч с высокопоставленными представителями российской стороны. Помимо Шойгу, Багери проведет переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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