Россия не заинтересована в существовании разделенной Европы - Песков
10:32 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Существование разделенной Европы не отвечает интересам России. Об этом пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил французским журналистам. Интервью вошло в двухчасовой фильм "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le matre du jeu), показанный в воскресенье вечером на телеканале "Франс-5".
"Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга. Европа сейчас ведет поиск своих путей, она задается вопросами относительно своей системы обороны, а также относительно необходимости располагать независимой обороной. Европейцам нужна собственная армия", - сказал Песков.
Он отметил при этом, что в настоящее время "не ясно, останутся ли американцы в Европе и продолжат ли они защищать европейцев против этих "ужасных русских". "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.
Комментируя слова ведущей о том, что передвижение российских войск к границе Украины было воспринято на Западе как угроза, он подчеркнул: "Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы". Песков при этом напомнил, что "все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".
Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что "вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием". "Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.
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