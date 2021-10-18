0
0
66
НОВОСТИ

Россия не заинтересована в существовании разделенной Европы - Песков

10:32 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существование разделенной Европы не отвечает интересам России. Об этом пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил французским журналистам. Интервью вошло в двухчасовой фильм "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le matre du jeu), показанный в воскресенье вечером на телеканале "Франс-5".

"Россия совершенно не заинтересована в существовании разделенной Европы. Мы заинтересованы в существовании процветающих европейских стран, независимых друг от друга. Европа сейчас ведет поиск своих путей, она задается вопросами относительно своей системы обороны, а также относительно необходимости располагать независимой обороной. Европейцам нужна собственная армия", - сказал Песков.

Он отметил при этом, что в настоящее время "не ясно, останутся ли американцы в Европе и продолжат ли они защищать европейцев против этих "ужасных русских". "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Комментируя слова ведущей о том, что передвижение российских войск к границе Украины было воспринято на Западе как угроза, он подчеркнул: "Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы". Песков при этом напомнил, что "все все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".

Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что "вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием". "Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 18.10.2021
Медведь убил ночного сторожа в Иркутской области
0
32
11:05 18.10.2021
РФ снимает антиковидный запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев - МИД
0
70
11:00 18.10.2021
Кабмин РФ направит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики
0
80
10:20 18.10.2021
ВМФ проводит испытания роботов для охоты на диверсантов-ныряльщиков
0
134
10:05 18.10.2021
Медведчук в ответ на слова Зеленского заявил, что имеет только украинское гражданство
0
152
10:00 18.10.2021
Во Франции рассказали о русском шпионе в министерстве обороны
0
164
09:32 18.10.2021
Газовый кризис стал наказанием Европы за высокомерие - Forbes
0
255
09:20 18.10.2021
Доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня - МЭР
0
245
09:05 18.10.2021
В РФ вступили в силу новые правила подключения к сетям для социальной газификации
0
223
09:00 18.10.2021
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель
0
227

Возврат к списку