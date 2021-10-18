В Госдуме предложили премировать каждого привившегося от коронавируса

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили премировать каждого привившегося от COVID-19. Сумму выплаты необходимо определить в зависимости от региона, причём она не должна быть маленькой.

С такой инициативой в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он также предложил страховать каждого вакцинированного на 10 млн рублей.

«Надо наоборот поощрять, надо премии давать за то, что вакцинируются, потому что все другие методы исчерпаны. Пандемия растёт, каждый день число умирающих и заболевших растёт — на лицо четвёртая волна. Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно. Если это по рублю, то это, естественно, неинтересно. Размер будет определяться в зависимости от региона и в зависимости для кого это делать. Единообразной [премии – прим. ГМ], наверное, быть не может.

Я предлагал страховать жизнь и здоровье тех, кто вакцинируется, на 10 миллионов рублей. Тогда появится у людей стимул, и государство заявит об абсолютной безопасности вакцины. А заставлять и принуждать — это мы уже проходили».

Ранее в России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор.