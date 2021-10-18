Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, запретив деятельность в РФ
17:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нижегородский областной суд в понедельник рассмотрел иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Судом иск удовлетворен в полном объеме, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Административное исковое заявление удовлетворить", - сказала судья Анна Белова.
Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". По данным СМИ, основатель движения Владислав Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ- движение.
НОВОСТИ
- 17:32 18.10.2021
- В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%
- 17:12 18.10.2021
- Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков
- 16:40 18.10.2021
- Заммэра Владимир Ефимов озвучил число квартир, которые Москва реализовала горожанам и бизнесу
- 16:32 18.10.2021
- Финляндия открыла единственный железнодорожный пункт на границе с Россией
- 16:12 18.10.2021
- Посол Франции покинул Минск, глава дипмиссии Белоруссии отозван из Парижа - МИД
- 16:00 18.10.2021
- Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий заражения коронавирусом - семья
- 15:32 18.10.2021
- Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится - Решетников
- 15:12 18.10.2021
- Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве
- 14:56 18.10.2021
- Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров
- 14:32 18.10.2021
- Владельца оружия, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать