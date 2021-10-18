0
0
81
НОВОСТИ

Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, запретив деятельность в РФ

17:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нижегородский областной суд в понедельник рассмотрел иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Судом иск удовлетворен в полном объеме, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Административное исковое заявление удовлетворить", - сказала судья Анна Белова.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". По данным СМИ, основатель движения Владислав Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ- движение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 18.10.2021
В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%
0
27
17:12 18.10.2021
Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков
0
65
16:40 18.10.2021
Заммэра Владимир Ефимов озвучил число квартир, которые Москва реализовала горожанам и бизнесу
0
114
16:32 18.10.2021
Финляндия открыла единственный железнодорожный пункт на границе с Россией
0
172
16:12 18.10.2021
Посол Франции покинул Минск, глава дипмиссии Белоруссии отозван из Парижа - МИД
0
195
16:00 18.10.2021
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий заражения коронавирусом - семья
0
163
15:32 18.10.2021
Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится - Решетников
0
222
15:12 18.10.2021
Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве
0
263
14:56 18.10.2021
Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров
0
292
14:32 18.10.2021
Владельца оружия, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности
0
257

Возврат к списку