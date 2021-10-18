Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией, запретив деятельность в РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нижегородский областной суд в понедельник рассмотрел иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Судом иск удовлетворен в полном объеме, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Административное исковое заявление удовлетворить", - сказала судья Анна Белова.

Ранее сообщалось, что Нижегородский областной суд зарегистрировал иск прокуратуры региона о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". По данным СМИ, основатель движения Владислав Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ- движение.