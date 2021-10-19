0
0
111
НОВОСТИ

Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от ковида - Песков

14:12 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от ковида в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.

"Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - считает пресс- секретарь президента РФ. При этом, по мнению представителю Кремля, "одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 19.10.2021
Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
0
0
14:32 19.10.2021
РФ не пострадает от нынешней ситуации в отношениях с НАТО, считает Песков
0
74
14:00 19.10.2021
В Госдуме сообщили о гибели 1100 врачей от коронавируса в первом полугодии
0
136
13:32 19.10.2021
Полиция Чехии расследует возможные преступления против страны из-за госпитализации Земана
0
199
13:20 19.10.2021
Никто не встанет на пути установления справедливости в деле Саакашвили - премьер Грузии
0
203
13:05 19.10.2021
Число регионов РФ, не вводивших обязательную вакцинацию от ковида, снизилось до четырех
0
223
13:00 19.10.2021
РФ планирует в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении
0
189
12:20 19.10.2021
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 700
0
218
12:05 19.10.2021
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, пострадавших нет
0
238
12:00 19.10.2021
В России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
269

Возврат к списку