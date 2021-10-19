Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от ковида - Песков
14:12 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от ковида в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.
"Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - считает пресс- секретарь президента РФ. При этом, по мнению представителю Кремля, "одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны".
НОВОСТИ
- 15:00 19.10.2021
- Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
- 14:32 19.10.2021
- РФ не пострадает от нынешней ситуации в отношениях с НАТО, считает Песков
- 14:00 19.10.2021
- В Госдуме сообщили о гибели 1100 врачей от коронавируса в первом полугодии
- 13:32 19.10.2021
- Полиция Чехии расследует возможные преступления против страны из-за госпитализации Земана
- 13:20 19.10.2021
- Никто не встанет на пути установления справедливости в деле Саакашвили - премьер Грузии
- 13:05 19.10.2021
- Число регионов РФ, не вводивших обязательную вакцинацию от ковида, снизилось до четырех
- 13:00 19.10.2021
- РФ планирует в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении
- 12:20 19.10.2021
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 700
- 12:05 19.10.2021
- Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, пострадавших нет
- 12:00 19.10.2021
- В России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать