Государство видит долю своей ответственности в ситуации с вакцинацией от ковида - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от ковида в стране остается недостаточным. Однако в этой ситуации необходимо и более серьезное отношение к прививкам со стороны граждан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее высказал мнение, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от ковида. Пескова спросили, согласны ли в Кремле с такой формулировкой или рост заболеваемости все же продолжается из-за безответственности граждан.

"Есть традиция - во всем винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - считает пресс- секретарь президента РФ. При этом, по мнению представителю Кремля, "одновременно требуется еще и более ответственная позиция всех граждан страны".