Не менее 48 человек погибли в Непале за последние три дня из-за последствий ливней

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 48 человек погибли и 31 пропал без вести в Непале за последние три дня из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

"Помимо того, что 48 человек погибли, а 31 пропал без вести, к полудню среды 23 человека получили травмы", - приводит агентство заявление представителя Министерства внутренних дел Непала. Он добавил, что число погибших может увеличиться.

По данным Синьхуа, в результате ливней были полностью разрушены 20 жилых домов, стихия затронула 20 округов Непала из 77. При этом большая часть осадков выпала в западной и восточной частях страны.