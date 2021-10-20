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Не менее 48 человек погибли в Непале за последние три дня из-за последствий ливней

15:12 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 48 человек погибли и 31 пропал без вести в Непале за последние три дня из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

"Помимо того, что 48 человек погибли, а 31 пропал без вести, к полудню среды 23 человека получили травмы", - приводит агентство заявление представителя Министерства внутренних дел Непала. Он добавил, что число погибших может увеличиться.

По данным Синьхуа, в результате ливней были полностью разрушены 20 жилых домов, стихия затронула 20 округов Непала из 77. При этом большая часть осадков выпала в западной и восточной частях страны.

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