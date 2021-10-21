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В России зафиксированы максимальное заражение и летальность от коронавируса за сутки

12:00 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 339, до 8 131 164. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 895, до 7 091 607. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 036 против 1 028 днем ранее, до 227 389. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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