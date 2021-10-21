Еврорегулятор отказался комментировать сроки возможной регистрации вакцины "Спутник V"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не может комментировать сроки возможной регистрации вакцины "Спутник V". Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини.

"Последовательная экспертиза вакцины "Спутник V" продолжается, - сказал он. - На данный момент мы не можем дать комментарии относительно возможных сроков регистрации".