В 2021 году россияне стали активнее покупать залоговое жилье и автомобили

15:40

По итогам работы крупнейшего спецсайта по реализации залогового имущества в РФ - Портала DA, с января по сентябрь 2021 года было проведено 1933 сделок на общую сумму 7,3 млрд руб., что превышает прошлогодний уровень на 18%, а сумму - на 9%. Рост сделок в сегменте недвижимости и транспорта послужил снижению среднего чека сделки на 7%: с 15 млн руб. в 2020 году до 14 млн руб. по итогам 9 месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сделки с недвижимостью и автомобилями составили 68% от общего количества проведенных операций, что финансово выражается как увеличение продаж жилья в 1,5 раза, а коммерческих и легковых машин - в 2 раза.

Средняя сумма сделки в сегменте жилья составила 3,6 млн руб., в сегменте легковых автомобилей – 0,6 млн руб., коммерческого транспорта – 1,8 млн руб.

Цена реализованного залогового жилья на 10%-20% дешевле аналогичных рыночных объектов, легковые машины - на 10%-15%, коммерческие - на 10%-50%.

Активный рост продаж недвижимости наблюдался в Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Ярославле.

«Автомобили и жилье достаточно сильно подорожали во время пандемии, поэтому розничные покупатели стали чаще обращать внимание на залоговые активы, которые стоят в среднем на 10-15% дешевле рыночных. Кроме того, 90% лотов, размещенных на Портале DA, ликвидные и не имеют никаких обременений, что также мотивирует покупателей заключать сделки», — рассказали специалисты Портала DA.

На Портале DA на сегодняшний день размещено более 10 тыс. активов на сумму 361 млрд руб. Продавцами являются почти 2 тыс. пользователей – компании, банки, арбитражные управляющие, организаторы торгов, госкомпании, активы на портале размещаются бесплатно, продавцы имеют возможность общаться с потенциальными покупателями без посредников.