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Нормы ЕС не имеют приоритет над законами стран сообщества по умолчанию - Орбан

16:12 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские нормы не имеют приоритет над законами стран сообщества в тех сферах, в которых эти государства не передавали свои полномочия Брюсселю. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг по прибытии на саммит ЕС, комментируя юридический конфликт вокруг Польши.

"Принцип приоритета норм ЕС над национальными [нормами] не прописан ни в каких базовых документах ЕС. Евросоюз имеет приоритет только в тех сферах, в которых ему были переданы [национальными правительствами] компетенции, - подчеркнул он. - В тех сферах, где мы не передавали законотворческие функции институтам ЕС, национальный закон [стран ЕС] имеет приоритет".

Еврокомиссия готовится начать процедуру привлечения Польши к ответственности за решение Конституционного суда страны, который объявил, что конституция Польши имеет на ее территории приоритет над нормами ЕС.

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