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В нерабочие дни в Москве будут работать продуктовые рынки и ярмарки

18:20 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ярмарки выходного дня и продуктовые рынки в нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября продолжат работать в обычном режиме, но с соблюдением противопидемических мер. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Согласно указу мэра, ограничения с 28 октября по 7 ноября не касаются объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости. Продуктовые рынки и ярмарки выходного дня будут на "длинных каникулах" работать в обычном режиме. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также своевременная дезинфекция по-прежнему обязательны", - сказал Немерюк.



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