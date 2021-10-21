Путин считает, что в странах, где США вели военные операции последние 20 лет ситуация только ухудшилась

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США за последние 20 лет нанесли немалый урон странам, где американские войска проводили свои операции, ситуация там кардинально ухудшилась. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай".



"Два десятилетия самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, не сопоставимых с ней вообще ни по одному параметру, ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции, уйти из этих стран, понеся при этом и нанеся другим немалый урон. На самом деле, ситуация только кардинально ухудшилась", - констатировал российский лидер.





