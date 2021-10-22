«Трава у дома» — самая популярная у молодежи песня в караоке
14:14 22.10.2021
|Фото Романа Родина
По мнению музыкантов, это произошло потому что до сих пор композиция не потеряла своей актуальности. По словам барабанщика группы Владимира Киселева, смысл их творчества в том, «чтобы молодые люди знали и пели наши песни> <Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ».
Его коллега, Игорь Романов, гитарист группы, поддержал мнение Владимира Киселева: «Мы со дня основания обращались ко всем аудиториям. Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия “Землян”!».
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