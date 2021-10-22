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«Трава у дома» — самая популярная у молодежи песня в караоке

14:14 22.10.2021

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Фото Романа Родина
По результатам опроса, проведенному группой «МДК» в соцсети «Вконтакте», у молодежи в караоке лидирующее место в рейтинге занимает песня «Трава у дома» советской группы «Земляне». В комментариях к опросу предлагались и другие варианты, в том числе «Аттракцион» группы «Синяя Птица», «Поворот» группы «Машина Времени», и «Всё, что в жизни есть у меня» группы «Самоцвет», тем не менее, композиция группы «Земляне» прочно заняла верхнюю строчку опроса.

По мнению музыкантов, это произошло потому что до сих пор композиция не потеряла своей актуальности. По словам барабанщика группы Владимира Киселева, смысл их творчества в том, «чтобы молодые люди знали и пели наши песни> <Это дарит нам вдохновение и придает сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ».

Его коллега, Игорь Романов, гитарист группы, поддержал мнение Владимира Киселева: «Мы со дня основания обращались ко всем аудиториям. Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия “Землян”!».

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