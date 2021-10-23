Финское Минобороны хочет провести анализ рисков строительства АЭС с российским участием

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Финляндии хочет провести анализ рисков, связанных со строительством в стране финско-российской АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщило в субботу Финляндское информационное агентство (СТТ).

Ведомство, в частности, хотело бы обратить внимание на геополитические риски, а также на "связь участвующего в проекте Росатома с целями РФ в области политики безопасности".

"Подготовка подобных анализов рисков в определенной мере стала привычной. Мы яснее прежнего видим, что есть причины сделать это в этой связи", - сказала агентству глава департамента Минобороны по недвижимости и окружающей среде Сара Каяндер.

Она уточнила, что анализ проведет рабочая группа, состоящая из представителей разных ведомств и экспертов. При этом Каяндер пока не стала комментировать, может ли это впоследствии угрожать реализации проекта.