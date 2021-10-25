В СДПГ назвали безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства страны.

"Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны", - заявил Мютцених в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. "К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявления Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны", - утверждал он.

Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании "спирали эскалации". "Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие", - заметил Мютцених. Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. "Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ", - сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.

В минувший четверг в интервью радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить и средства военного характера, в том числе атомное оружие. "Мы должны очень ясно дать понять России, что в конечном итоге - и это также предусматривает доктрина сдерживания - мы готовы применить такие средства, с тем чтобы это заранее действовало устрашающим образом и чтобы никто не пришел к мысли о нападении на партнеров НАТО на территории в Прибалтике или в регионе Черного моря", - заявила она, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО с вариантом применения атомного оружия.