Эрдоган отменил решение о высылке послов десяти стран из Турции
09:05 26.10.2021 Источник: Коммерсант.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исчерпанным конфликт, вследствие которого послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США должны были покинуть страну. После того, как посольства этих стран сообщили о соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях, господин Эрдоган заявил, что ожидает от иностранных дипломатов большей осторожности в высказываниях.
«Мы полагаем, что послы, которые выполнили свои обязательства в соответствии с 41-й статьей Венской конвенции, впредь будут более осторожными в своих заявлениях»,— сказал господин Эрдоган во время телеобращения (цитата по Associated Press). Коммерсантъ
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