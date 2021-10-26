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Только в Саратовской области около 500 заключенных пытаются сейчас подать жалобы на пытки в тюрьмах - СМИ

10:20 26.10.2021 Источник: Эхо Москвы

На пытки в тюрьмах сейчас пытаются подать жалобы 500 заключенных только в Саратовской области – это данные правозащитного центра Gulagu.net, который недавно начал публиковать архив из примерно тысячи видеофайлов со съемками истязаний и изнасилований по всей стране, от Саратова до Камчатки. Об этом «Эху» рассказал руководитель центра Владимир Осечкин.

Эти записи правозащитникам передал бывший заключенный Сергей Савельев, которого в колонии привлекли к работе программиста. После публикации МВД объявило его в розыск. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова вчера пояснила журналистам, что Савельев нужен именно как свидетель, чтобы провести полноценное расследование преступлений, о которых он говорит, и назвала его «смелым человеком».

Осечкин, в свою очередь, добавил, что материалы по другим пыточным учреждениям будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Адвокат Снежана Мунтян предположила, что не все эти жалобы от осужденных будут рассмотрены, а ФСИН попытается замолчать ситуацию.

Мунтян добавила, что дважды за последнее время посещала осужденного в городе Энгельс, он показывал ей следы от пыток и рассказал, что активисты пытались заставить его «помогать» в их деятельности.

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