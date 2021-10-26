Президент Путин отметил активное развитие Сбербанка

15:10

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что чистая прибыль Сбера по итогам 2021 года может превысить 1 трлн. руб. Владимир Путин отметил активное развитие Сбербанка - сообщает ТАСС.

"Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно", — сказал глава государства.

Герман Греф со своей стороны отметил 2021 год как успешный для российских банков: «Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы. Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3-процентный рост кредитования юрлиц. При этом малый и средний бизнес — плюс 28%. То есть идет очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц — тоже темпы очень хорошие».

Как сообщил глава Сбера, «в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», аналитики банка прогнозируют экономический рост примерно в 4,5%.