0
0
155
НОВОСТИ

Президент Путин отметил активное развитие Сбербанка

15:10 26.10.2021

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что чистая прибыль Сбера по итогам 2021 года может превысить 1 трлн. руб. Владимир Путин отметил активное развитие Сбербанка - сообщает ТАСС.

"Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно", — сказал глава государства.

Герман Греф со своей стороны отметил 2021 год как успешный для российских банков: «Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы. Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3-процентный рост кредитования юрлиц. При этом малый и средний бизнес — плюс 28%. То есть идет очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц — тоже темпы очень хорошие».

Как сообщил глава Сбера, «в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие», аналитики банка прогнозируют экономический рост примерно в 4,5%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 26.10.2021
Один из штаммов гриппа мог вымереть во время пандемии COVID-19 - исследование
0
42
16:12 26.10.2021
Приостановление деятельности бизнеса исключено из наказаний в проекте нового КоАП РФ
0
87
16:00 26.10.2021
Лидер Судана сообщил, что разместил премьер-министра Хамдука у себя дома для его защиты
0
104
15:32 26.10.2021
Позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений - Песков
0
155
15:12 26.10.2021
Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
0
180
15:00 26.10.2021
Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена живой в Москве - ГУ МВД
0
195
14:32 26.10.2021
Апелляция на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время
0
235
14:12 26.10.2021
Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков
0
222
14:00 26.10.2021
Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина
0
250
13:32 26.10.2021
Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
0
286

Возврат к списку