Патрушев призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах Содружества независимых государств (СНГ) под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.

"Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - сказал он в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ.