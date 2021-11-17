Патрушев призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ
11:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах Содружества независимых государств (СНГ) под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.
"Особо важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков. Имею в виду прежде всего попытки США и их союзников под предлогом ухудшения обстановки в этой стране закрепиться в регионе, в том числе на пространстве СНГ. Такие инициативы нужно пресекать в соответствии с решениями, уже принятыми на высшем уровне", - сказал он в среду на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ.
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