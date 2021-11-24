Новый подъем заболеваемости ковидом в РФ неизбежен - Голикова
16:32 24.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый подъем заболеваемости ковидом в РФ неизбежен, поэтому необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Мы находимся в преддверии Нового года, и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по- прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. К сожалению, я просто напомню, что когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тыс. [заболевших] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тыс., и нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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