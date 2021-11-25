Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG

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По итогам исследования, проведенного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG, сервису Домклик от Сбера присуждена премия как лучшей банковской экосистеме в Российской Федерации.

Как сказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв, «Наша цель — давать людям возможность улучшить свои жилищные условия, создавать максимально удобные и доступные продукты и сервисы. Награда в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» отражает востребованность и эффективность нашего сервиса для клиентов, а также подтверждает, что мы развиваемся в правильном направлении. Подчеркну, что это результат работы всей нашей команды, которая каждый день работает над совершенствованием продукта. Я бы хотел поблагодарить аналитиков за высокую оценку нашей работы».

Оценка в номинации «Лучшая банковская экосистема недвижимости» проводилась на основании аналитических данных, специалистами Frank RG дана высокая оценка широкому спектру услуг и удобству сервисов, платформой для сопровождения сделок и обслуживания ипотечных кредитов. Также отмечена широкая база объявлений по недвижимости, выгодная стоимость электронных сервисов сопровождения сделки, гибкая ценовая политика по сравнению с другими участниками исследования.