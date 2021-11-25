Более 200 мигрантам удалось пройти на территорию Польши в результате штурма границы

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погранслужба Польши предотвратила очередной массовый штурм границы с Белоруссией нелегальными мигрантами, более 200 из них удалось попасть в республику, но их вернули назад. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"Вчера около 19:00 (21:00 мск) на участке, охраняемом отделением погранохраны в Черемче, группа более 200 человек силой форсировала границу", - сказала она, подчеркнув, что все происходило "при активной поддержке белорусских служб". "Эти лица были агрессивны, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков", - добавила Михальская.

"Около 230 человек зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы", - информировала она.

"На нашей стороне осталось семь человек. Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи, так как были измождены", - рассказала представительница погранохраны.

По ее словам, попавшие в больницу принимали участие в штурме границы. "У них царапины разного рода", - отметила Михальская, указав, что сейчас их состояние стабильное. "Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут покинуть больницу", - резюмировала она.