Более 200 мигрантам удалось пройти на территорию Польши в результате штурма границы
15:32 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погранслужба Польши предотвратила очередной массовый штурм границы с Белоруссией нелегальными мигрантами, более 200 из них удалось попасть в республику, но их вернули назад. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.
"Вчера около 19:00 (21:00 мск) на участке, охраняемом отделением погранохраны в Черемче, группа более 200 человек силой форсировала границу", - сказала она, подчеркнув, что все происходило "при активной поддержке белорусских служб". "Эти лица были агрессивны, бросали камни, ветки деревьев в польских силовиков", - добавила Михальская.
"Около 230 человек зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы", - информировала она.
"На нашей стороне осталось семь человек. Пять человек были госпитализированы. Они нуждались в медицинской помощи, так как были измождены", - рассказала представительница погранохраны.
По ее словам, попавшие в больницу принимали участие в штурме границы. "У них царапины разного рода", - отметила Михальская, указав, что сейчас их состояние стабильное. "Врачи говорят, что в течение нескольких часов они смогут покинуть больницу", - резюмировала она.
НОВОСТИ
- 16:37 25.11.2021
- В Ливане запретили рекламировать Белоруссию в качестве туристического направления
- 16:32 25.11.2021
- В Польше признали не соответствующей Конституции часть Европейской конвенции по правам человека
- 16:12 25.11.2021
- Рособрнадзор ждет конкретных предложений по ЕГЭ, но пока их нет - глава ведомства
- 16:00 25.11.2021
- Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности
- 15:12 25.11.2021
- Жители российского поселка попали в "снежный плен" - СМИ
- 15:00 25.11.2021
- Генпрокурор РФ заявил, что депутат Рашкин лгал, пытаясь уйти от ответственности
- 14:32 25.11.2021
- Президент Чехии выписан из госпиталя в Праге - СМИ
- 14:12 25.11.2021
- Беженцы в лагере в центре "Брузги" в Белоруссии собрали митинг, требуя пустить их в ЕС
- 14:00 25.11.2021
- Талибы рассчитывают на поддержку России в ООН
- 13:32 25.11.2021
- Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать