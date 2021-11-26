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Москвичам рассказали, какие возможности созданы в социальной сфере столицы для матерей

10:52 26.11.2021

Об основной мере поддержки в столице женщин с детьми рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что с 2022 года социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%, также, по ее словам, поддержка будущих мам и семей с детьми является приоритетной задачей социальной сферы Москвы.

«Оказание помощи предполагает сопровождение в виде материальных выплат, компенсаций, льгот, комплекса программ и проектов, направленных на поддержку семьи и детства, а также психологическую помощь и содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него. В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%», — отметила вице-мэр.

Также она подчеркнула, что в результате комплексной работы Правительства Москвы за последний 10 лет число многодетных семей в столице увеличилось на 2,5%, благодаря выстроенной целостной системе поддержки женщины с детьми могут рассчитывать на психологическую, юридическую и финансовую и профессиональную поддержку со стороны города.

Женщина вправе получать несколько пособий уже с периода ожидания ребенка, в том числе пособий по беременности и родам, также возможно оформление социальной карты, предоставляющей скидки на покупку необходимых для ребенка вещей, продуктов и лекарственных средств.

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