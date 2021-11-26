За банкет в день взрыва на шахте мэр кузбасского города отправлен в отставку - власти
21:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", - говорится в сообщении. Цивилев также осудил поступок пришедших на банкет.
Ранее в соцсетях появились фото и видео с торжественной церемонии, сопровождавшейся песнями и танцами, а также последующего банкета, якобы устроенного по случаю инаугурации Старченко, избранного 13 ноября депутатами городского совета Прокопьевска мэром города. Согласно сообщениям, празднество прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших, а спасательная операция на шахте была приостановлена. По сообщениям местных СМИ, в числе жертв трагедии - четверо шахтеров-уроженцев Прокопьевска.
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