0
0
45
НОВОСТИ

За банкет в день взрыва на шахте мэр кузбасского города отправлен в отставку - власти

21:20 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку недавно избранного главу города Прокопьевска Вячеслава Старченко, по случаю инаугурации которого прошла торжественная церемония с банкетом в день трагедии на шахте "Листвяжная", где после взрыва погиб 51 человек. Об этом говорится в официальном телеграм-канале губернатора.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку", - говорится в сообщении. Цивилев также осудил поступок пришедших на банкет.

Ранее в соцсетях появились фото и видео с торжественной церемонии, сопровождавшейся песнями и танцами, а также последующего банкета, якобы устроенного по случаю инаугурации Старченко, избранного 13 ноября депутатами городского совета Прокопьевска мэром города. Согласно сообщениям, празднество прошло вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших, а спасательная операция на шахте была приостановлена. По сообщениям местных СМИ, в числе жертв трагедии - четверо шахтеров-уроженцев Прокопьевска.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:35 26.11.2021
В свете утверждений о военной активности РФ США обсудят возможные шаги с НАТО - Госдеп
0
35
20:30 26.11.2021
В Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса - министр
0
139
20:20 26.11.2021
В 2021 году более 330 тыс. граждан Таджикистана выехали на заработки за рубеж - Минтруда
0
161
20:10 26.11.2021
Обвиняя РФ, Польша пытается уйти от ответственности за нарушения прав мигрантов - Слуцкий
0
160
19:30 26.11.2021
Планирование адаптации вакцин к новому штамму преждевременно - регулятор ЕС
0
193
19:20 26.11.2021
На Украину не распространяются коллективная оборона НАТО - Столтенберг
0
293
18:20 26.11.2021
Украине хватит угля на отопительный сезон, поставки идут морем - Зеленский
0
363
18:10 26.11.2021
По делу о присвоении 3 млрд рублей в Петербурге арестовали экс-главу "Констанс-банка"
0
258
17:40 26.11.2021
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $77 за баррель
0
358
17:12 26.11.2021
У России нет никаких планов участвовать в "госперевороте на Украине" - Песков
0
381

Возврат к списку