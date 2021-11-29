Капитан японского судна, столкнувшегося с траулером "Амур", приговорен к 3 годам тюрьмы
14:00 29.11.2021
Окружной суд японского города Асахикава в понедельник приговорил к трем годам тюрьмы капитана японского рыболовецкого судна "Хокко-мару - 8", которое в мае этого года столкнулось с российским траулером "Амур" возле острова Хоккайдо. Между тем, как сообщает агентство Киодо, суд также назначил капитану пятилетний условный срок, в связи с чем он был фактически отпущен на свободу.
По данным Киодо, 63-летний Тэруёси Ёсиока был признан виновным в халатности при управлении судном, повлекшей гибель людей. Суд установил, что капитан не проверил данные радара, хотя в день инцидента из-за густого тумана была плохая видимость. Ёсиока также проигнорировал предупреждение о приближении российского траулера, полученного от экипажа третьего судна.
По этому же делу проходит третий помощник капитана "Амура" Павел Добрянский, стоявший на вахте в момент столкновения. В июне он был арестован береговой охраной города Момбэцу. Его подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Помощнику капитана грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около 9 тыс. долларов по текущему курсу).
Как сообщали ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро, информации о конкретных сроках начала судебного процесса в отношении Добрянского пока нет. Сейчас он находится в камере предварительного заключения. Сотрудники дипломатического представительства регулярно поддерживают связь с его адвокатом.
Траулер "Амур" и шхуна "Хокко-мару - 8" столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.
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