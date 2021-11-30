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НОВОСТИ

Госдеп обозначил, что дипломаты РФ будут лишены иммунитета, если не покинут США - посол

09:20 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент четко обозначил, что в случае отказа покинуть США 55 дипломатов РФ будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Об этом заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он прокомментировал слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, которая утверждала, что отъезд 55 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. "Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении", - отметил посол.

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