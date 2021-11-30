Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf

10:57

12 декабря состоится конференция SberDesign Conf, первое мероприятие Сбера, посвященное цифровому дизайну во всех его проявлениях: от промышленного и физического дизайна до цифровых продуктов и музыкального дизайна, а также множеству других.

Конференция будет состоять из 15 панельных сессий:

1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);

2) Digital Avatar (цифровой аватар);

3) «Продуктовый дизайн»;

4) CGI (computer-generated imagery);

5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);

6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);

7) «Шрифтовой дизайн»;

8) «Архитектура»;

9) «Дизайн-системы»;

10)«Дизайн-менеджмент»;

11)«Звуковой дизайн»;

12)«История дизайна»;

13)«Коммуникационный дизайн»;

14)Fashion (мода);

15)«Промышленный дизайн».

SberDesign Conf заинтересует не только профессиональных дизайнеров, но также всех желающим, предпочитающих стильные сервисы и продукты и желающим знать, как они создаются. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

В качестве спикеров в SberDesign Conf примут участие ведущие российские и международные эксперты творческих индустрий, топ-менеджеры и специалисты Сбера и компаний экосистемы. Своим видением дизайна в ходе различных сессий конференции поделятся Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, известный художник и промышленный дизайнер; создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие эксперты национального и международного уровня.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка отметил: «Мы специально изучали, за что именно Сбер ценят клиенты, и определили, что один из самых быстрорастущих критериев нашего бренда — это Сбер как дизайнерская компания. Клиентам важно, чтобы продукты, которыми они пользуются, соответствовали всем трендам дизайна, были модными — и при этом органичными и удобными. Дизайн — как раз про это. Мы стремимся сформировать сообщество единомышленников, которые вместе с нами думают о том, куда будет развиваться дизайн как индустрия, и вовлечь в это сообщество как можно больше заинтересованных людей. Также задача конференции — дать доступ к уникальному, интересному контенту, который будет вдохновлять людей на следующий шаг — пойти в дизайн, развиваться в этой сфере».