Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
10:57 30.11.2021
12 декабря состоится конференция SberDesign Conf, первое мероприятие Сбера, посвященное цифровому дизайну во всех его проявлениях: от промышленного и физического дизайна до цифровых продуктов и музыкального дизайна, а также множеству других.
Конференция будет состоять из 15 панельных сессий:
1) «Дизайн всего» (открывающая сессия);
2) Digital Avatar (цифровой аватар);
3) «Продуктовый дизайн»;
4) CGI (computer-generated imagery);
5) CX/UX research (исследование клиентского опыта);
6) VR (virtual reality, виртуальная реальность);
7) «Шрифтовой дизайн»;
8) «Архитектура»;
9) «Дизайн-системы»;
10)«Дизайн-менеджмент»;
11)«Звуковой дизайн»;
12)«История дизайна»;
13)«Коммуникационный дизайн»;
14)Fashion (мода);
15)«Промышленный дизайн».
SberDesign Conf заинтересует не только профессиональных дизайнеров, но также всех желающим, предпочитающих стильные сервисы и продукты и желающим знать, как они создаются. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.
В качестве спикеров в SberDesign Conf примут участие ведущие российские и международные эксперты творческих индустрий, топ-менеджеры и специалисты Сбера и компаний экосистемы. Своим видением дизайна в ходе различных сессий конференции поделятся Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка; Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, известный художник и промышленный дизайнер; создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие эксперты национального и международного уровня.
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка отметил: «Мы специально изучали, за что именно Сбер ценят клиенты, и определили, что один из самых быстрорастущих критериев нашего бренда — это Сбер как дизайнерская компания. Клиентам важно, чтобы продукты, которыми они пользуются, соответствовали всем трендам дизайна, были модными — и при этом органичными и удобными. Дизайн — как раз про это. Мы стремимся сформировать сообщество единомышленников, которые вместе с нами думают о том, куда будет развиваться дизайн как индустрия, и вовлечь в это сообщество как можно больше заинтересованных людей. Также задача конференции — дать доступ к уникальному, интересному контенту, который будет вдохновлять людей на следующий шаг — пойти в дизайн, развиваться в этой сфере».
НОВОСТИ
- 11:05 30.11.2021
- Глава МИД Тувалу ответил отрицающим глобальное потепление стоя в воде
- 11:00 30.11.2021
- В 2026-2030 годах в РФ ожидается падение спроса на ипотеку - Центробанк
- 10:32 30.11.2021
- Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв - МЧС
- 10:20 30.11.2021
- Более половины россиян хотели бы увеличения зарплаты минимум на 20% - опрос
- 10:05 30.11.2021
- Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
- 10:00 30.11.2021
- Стоимость Brent опустилась ниже $71 за баррель
- 09:32 30.11.2021
- При штамме "омикрон" тяжелая форма ковида может развиваться дольше - Гинцбург
- 09:20 30.11.2021
- Госдеп обозначил, что дипломаты РФ будут лишены иммунитета, если не покинут США - посол
- 09:05 30.11.2021
- Барбадос стал республикой и провел инаугурацию президента
- 09:00 30.11.2021
- На "Листвяжной" обнаружены тела 18 горняков, их подъем на поверхность пока невозможен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать