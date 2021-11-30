Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма ковида - Путин
15:32 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировая экономика постепенно восстанавливается, но темпы ее восстановления оказались под вопросом из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
"В фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь, ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет", - сказал Путин.
"Отмечу, что экономика постепенно тем не менее восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались опять под вопросом, и причина всем хорошо известна - это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - продолжил президент РФ.
НОВОСТИ
- 15:12 30.11.2021
- Экс-спикер Рады Разумков заявил, что вышел из партии Зеленского
- 15:00 30.11.2021
- Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей
- 14:57 30.11.2021
- Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
- 14:32 30.11.2021
- На шахте Листвяжная обнаружены места, где еще продолжается пожар
- 14:12 30.11.2021
- Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
- 14:08 30.11.2021
- Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад
- 14:00 30.11.2021
- Мишустин назвал приоритетной задачей довести товарооборот РФ и КНР до $200 млрд
- 13:32 30.11.2021
- Россияне поставили новый рекорд по количеству кредитных карт
- 13:20 30.11.2021
- Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе
- 13:05 30.11.2021
- В РФ не планируется введение штрафов за отказ от прививки от ковида - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать