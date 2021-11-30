Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма ковида - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировая экономика постепенно восстанавливается, но темпы ее восстановления оказались под вопросом из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"В фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь, ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет", - сказал Путин.

"Отмечу, что экономика постепенно тем не менее восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались опять под вопросом, и причина всем хорошо известна - это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса", - продолжил президент РФ.