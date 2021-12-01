В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 837. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 669 718, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в среду. В относительном выражении прирост составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679. Всего уже выздоровели 8 364 932 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 226 против 1 229 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 276 419 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.