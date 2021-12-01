В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 837. Общее количество инфицированных увеличилось до 9 669 718, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в среду. В относительном выражении прирост составил 0,34%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679. Всего уже выздоровели 8 364 932 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 226 против 1 229 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 276 419 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,86%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 10:05 01.12.2021
- Более 10 тыс. военнослужащих примут участие в учениях на юге России
- 09:32 01.12.2021
- Токио потребовал прекратить полеты боевых самолетов ВВС США F-16 - Kyodo
- 20:50 30.11.2021
- Столтенберг призвал Россию восстановить дипотношения с НАТО
- 20:45 30.11.2021
- Генсек НАТО: У нас нет никакой ясности, в чем заключаются намерения России в отношении Украины
- 17:00 30.11.2021
- В России с 2022 года на вооружении будет гиперзвуковое оружие морского базирования - Путин
- 18:00 29.11.2021
- Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки
- 15:00 29.11.2021
- Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы
- 14:12 29.11.2021
- Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на 400 км - МО РФ
- 13:32 29.11.2021
- Лукашенко заявил о десятках тысячах военнослужащих стран НАТО у границ Белоруссии
- 20:00 25.11.2021
- Великобритания увеличит свое военное присутствие в мире в ближайшие годы - Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать