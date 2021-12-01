Для Кремля важно, что Минск воспринимает Крым российским - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал представитель Кремля.