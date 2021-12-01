0
0
142
НОВОСТИ

Для Кремля важно, что Минск воспринимает Крым российским - Песков

15:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 01.12.2021
Лимит СМИ на пресс-конференции Путина составит 500 человек, их определит Кремль
0
25
16:00 01.12.2021
Запад заверил РФ, что закон о политике переходного периода на Украине не примут - Лавров
0
54
15:32 01.12.2021
Путин предложил начать предметные переговоры о нерасширении НАТО на Восток
0
118
15:30 01.12.2021
Владимир Ефимов: образовательные организации Москвы демонстрируют устойчивое восстановление
0
103
15:12 01.12.2021
Восемь мигрантов погибли на польской стороне границы за все время миграционного кризиса
0
128
14:32 01.12.2021
Инфляция в РФ достигнет пика в конце 2021 г. и начнет постепенно снижаться в 2022 г. - Всемирный банк
0
204
14:12 01.12.2021
В Госдуме проявили озабоченность из-за стягивания Украиной армии в район Донбасса
0
227
14:00 01.12.2021
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в очном формате 23 декабря
0
226
13:32 01.12.2021
Заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ вызвано безрассудством Запада - Лавров
0
289
13:20 01.12.2021
У США есть время остановить высылку дипломатов РФ, иначе Москва ответит зеркально - Рябков
0
287

Возврат к списку