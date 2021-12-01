Сбер вместе с лидирующими компаниями рынка провел первую конференцию, посвященную созданию Национального ESG-Альянса

17:38

Завершилась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-Альянса, в ходе которой участниками было подписано соглашение о сотрудничестве.

Во встрече приняли участие первые лица компаний: Автобан, АФК «Система», Газпром нефть, ЕвроХим, Колмар Груп, Металлоинвест, ОХК «Уралхим», Полюс, Просвещение, РУСАЛ, Р-Фарм, СИБУР Холдинг, Солар Системс, СУЭК, Т Плюс, ТехноНИКОЛЬ, Трансмашхолдинг, УК «Дело», Уралкалий, Фармстандарт, Юнилевер Русь, En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

ESG – Альянс, инициированный Сбером и созданный 1 декабря совместно с 28 лидирующими компаниями рынка из 18 различных отраслей (с совокупной годовой выручкой 10 трлн руб.) для перехода к новой устойчивой модели развития экономики России, который благодаря объединению лучших ESG практик и ESG трансформации будет способствовать сохранению природы, благополучию общества и долгосрочному процветанию бизнеса на основе заинтересованности, сотрудничества и партнерства всех вовлечённых сторон.

Это первое масштабное ESG-партнерство в России, ориентированное на бизнес-задачи, выработку конкретных предложений и реализацию совместных проектов членов Альянса на самом высоком уровне, задуманное как постоянно действующая платформа для диалога заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, а также реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Предложение о создании Альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода прозвучало и обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года, где его активно поддержали представители ведущих компаний России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, комментируя достигнутые договорённости сказал: «Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки».