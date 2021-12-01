Израиль меняет правила въезда для россиян в плане прививок и тестов
19:10 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы надеемся, что через две недели запрет на въезд будет снят, и сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела. Напомню, что Израиль будет принимать только вакцинированных туристов, но, поскольку "Спутник V" не признан ВОЗ, нужно будет показать тест на антитела. Сейчас идет обсуждение процедуры с несколькими крупными сетями лабораторий, которые есть по всей стране. И мы озвучим конкретный показатель титра антител, меньше которого нельзя будет въехать в Израиль. Страна очень трепетно относится к здоровью своих граждан и граждан, которые прилетят", - сказала она.
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