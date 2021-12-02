В Луганске не считают, что Киев готовит полномасштабное наступление
22:17 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Действительно, нагнетание [ситуации в Донбассе] есть и в практической плоскости: <…> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты — они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так. Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьезному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем», — сказал он.
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