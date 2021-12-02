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НОВОСТИ

В Луганске не считают, что Киев готовит полномасштабное наступление

22:17 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не видят признаков того, что Украина действительно готовит наступление против Донбасса. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия-24».

«Действительно, нагнетание [ситуации в Донбассе] есть и в практической плоскости: <…> это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты — они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так. Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьезному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем», — сказал он.

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