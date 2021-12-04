Визит понтифика в Грецию назвали признаком его интереса к региону Средиземноморья

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Греции Катерина Сакелларопулу считает, что визит Папы Римского Франциска в Грецию свидетельствует о его большом интересе к региону и Средиземноморью в целом. Выступление главы государства, состоявшееся в субботу на встрече понтифика с представителями греческих властей, гражданского общества и дипломатического корпуса, транслировал телеканал ЭРТ-1.



"Ваш второй визит в нашу страну свидетельствует о вашем высоком интересе к региону и Средиземноморью в целом, а также о вашей постоянной заботе о религиозном диалоге и универсальности христианства, - сказала Сакелларопулу, обращаясь к понтифику. - Это также имеет большое символическое значение, поскольку в этом году мы отмечаем 200-летие начала Греческой революции против османского ига, которая привела к созданию современного греческого государства. Наш народ ценит вашу любовь, а также признание вами важного вклада греческой духовности в западную культуру и христианскую религию".



Глава государства дала высокую оценку деятельности понтифика, которая, по ее словам, способствует "общению и примирению между обществами". "Наше понимание ценностей является основой сотрудничества между Ватиканом и нашей страной и имеет особое значение для борьбы с грозящими нам вызовами, которые выходят за пределы наших национальных границ", - добавила она. По словам президента, пандемия показала, насколько уязвимыми и незащищенными остаются современные общества, насколько необходимы также международная бдительность и помощь между государствами.



