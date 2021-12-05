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Посол США в РФ жалуется на проблемы с получением российских виз для дипломатов

11:20 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, так как американские дипломатам не выдают российские визы. С таким утверждением выступил посол США в России Джон Салливан в интервью изданию РБК, опубликованном в воскресенье.

"Мы не можем получить визы для американских дипломатов, чтобы они приехали в Россию. И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений, и это не так просто, как сказать "присылайте больше дипломатов". Мы можем это сделать, только если российское правительство дает визы нашим дипломатам, а мы не можем их получить", - заявил он.

В пятницу представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что США и Россия за последние дни достигли прогресса по двусторонним вопросам, касающимся дипломатических виз.

Говоря о сокращении дипломатического присутствия США в РФ, Салливан затронул вопрос аренды своей резиденции в Москве - Спасо-хауса. "Только в качестве абсолютно крайней меры я бы согласился рассмотреть возможность отказа от аренды этого здания, которое имеет такую историю", - сказал он, отметив, что это место обладает исторической ценностью как для россиян, так и для американцев.

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