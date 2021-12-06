С 1 марта 2022 года с россиян станут брать штрафы за обшивку или остекление балкона - СМИ

09:20 Источник: Известия

С 1 марта 2022 года в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Согласно приказу «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», подобные изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедится, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию. Известия