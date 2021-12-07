Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ, стрелял из боевого оружия, которое не было на него зарегистрировано

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из боевого оружия, которое не было на него зарегистрировано. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что "По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя", - сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили ТАСС, что злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ, ранил девочку, которой "на вид 10-11 лет".