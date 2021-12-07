Кировский суд Ярославля не стал арестовывать задержанного ФСБ подростка

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Ярославля не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу подростка-анархиста, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в Ярославской области и изготавливал взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 7 декабря 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов"), меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый освобожден в зале суда", - сказала собеседница агентства.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщили о задержании в Ярославской области учащегося одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов в "Телеграме", объединяющих радикально настроенных граждан. Подросток призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.