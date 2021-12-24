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Почти на 20% сократился суточный транзит российского газа через Украину

19:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского природного газа через Украину сократился почти на 20% — до 87,7 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил в пятницу глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром» снова не стал бронировать [газопровод] Ямал — Европа и снизил транзит через Украину с 109 млн куб. м в сутки до 87,7 млн», — написал он на своей странице в «Фейсбуке». По данным украинских СМИ, транзит стал сокращаться с 21–22 декабря, когда он снизился с 109 млн куб. м в сутки до 104 млн куб. м.

«Газпром» уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не бронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в I–III кварталах 2022 года. При этом холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.

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