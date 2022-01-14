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Парламент Великобритании предупредили о контактах некоторых депутатов с китайским агентом - СМИ

17:12 14.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Контрразведка в Великобритании предупредила парламент о контактах некоторых депутатов с тайным китайским агентом. По версии Службы безопасности, Кристин Ли не занимается шпионажем, а продвигает интересы Китая. Она уже установила контакты с некоторыми депутатами, в частности, за пять лет депутат от Лейбористской партии Барри Гардинер получил от нее 420 тысяч фунтов стерлингов.

Сам депутат пояснил, что отчитывался перед Службой безопасности о поступающих от Ли деньгах, пишет Hong Kong Herald. По его словам, Ли переводила ему деньги для исследований в его офисе, а в 2020 году прекратила финансирование.

Кроме того, либеральный демократ Эд Дейви также получил от Кристин Ли 5 тысяч фунтов. Он объяснил, что деньги были использованы его региональной организацией.  Эхо Москвы

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