Парламент Великобритании предупредили о контактах некоторых депутатов с китайским агентом - СМИ
17:12 14.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Контрразведка в Великобритании предупредила парламент о контактах некоторых депутатов с тайным китайским агентом. По версии Службы безопасности, Кристин Ли не занимается шпионажем, а продвигает интересы Китая. Она уже установила контакты с некоторыми депутатами, в частности, за пять лет депутат от Лейбористской партии Барри Гардинер получил от нее 420 тысяч фунтов стерлингов.
Сам депутат пояснил, что отчитывался перед Службой безопасности о поступающих от Ли деньгах, пишет Hong Kong Herald. По его словам, Ли переводила ему деньги для исследований в его офисе, а в 2020 году прекратила финансирование.
Кроме того, либеральный демократ Эд Дейви также получил от Кристин Ли 5 тысяч фунтов. Он объяснил, что деньги были использованы его региональной организацией. Эхо Москвы
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