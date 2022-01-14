Россия готовит диверсию на Украине для оправдания военного вторжения, считают в США - CNN
20:40 14.01.2022 Источник: Интерфакс
Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
"У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого - создать предлог для вторжения", - сообщает CNN.
Собеседник журналистов пояснил, как отмечает телеканал, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против "пророссийских сил" на Украине.
Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, "если они не смогут добиться своих целей через дипломатию".
НОВОСТИ
- 22:00 14.01.2022
- США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину - Пентагон
- 21:20 14.01.2022
- Глава Совбеза Украины возложил на Россию ответственность за кибератаки
- 20:00 14.01.2022
- За пять дней заболеваемость ковидом в России выросла на 20,2% - Голикова
- 19:20 14.01.2022
- ФНБ будет пополнен на 3,1 трлн руб. по итогам 2021 г. - Силуанов
- 19:18 14.01.2022
- Эксперты обсудили этику цифровой приватности граждан
- 18:40 14.01.2022
- Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
- 18:00 14.01.2022
- Пик инфляции в РФ пройден - Силуанов
- 17:32 14.01.2022
- Планируемый запрет на пластик не коснется товаров, которым нет альтернативы - Абрамченко
- 17:12 14.01.2022
- «Роснефть» запускает цикл научных онлайн-лекций
- 17:12 14.01.2022
- Парламент Великобритании предупредили о контактах некоторых депутатов с китайским агентом - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать