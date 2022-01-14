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Россия готовит диверсию на Украине для оправдания военного вторжения, считают в США - CNN

20:40 14.01.2022 Источник: Интерфакс

Россия направила на Украину группу диверсантов, чтобы провести там провокации в случае, если Москве нужен будет предлог для вторжения на украинскую территорию, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

"У США есть информация, согласно которой Россия разместила группу разведчиков, чтобы те могли провести диверсии на востоке Украины. Цель этого - создать предлог для вторжения", - сообщает CNN.

Собеседник журналистов пояснил, как отмечает телеканал, что речь якобы идет о диверсантах, обученных боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатки. Предполагается, что их возможной задачей являются акты саботажа против "пророссийских сил" на Украине.

Сотрудник администрации США пояснил, что, по мнению Вашингтона, РФ может пойти на вторжение на Украину, "если они не смогут добиться своих целей через дипломатию".

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