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США грозят России "острой болью" по 18 сценариям в случае агрессивных шагов

15:00 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете «Файнэншл таймс».

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — отметила дипломат.

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