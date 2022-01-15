США грозят России "острой болью" по 18 сценариям в случае агрессивных шагов
15:00 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — отметила дипломат.
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