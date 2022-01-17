Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США

10:32 Источник: Lenta.ru

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил нанести предупредительный удар ядерным оружием по США в качестве одного из способов воздействия на Вашингтон. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Национальный Курс».



«Третий вариант — это предупредительный удар ядерным оружием, можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений», — сказал Федоров. По его мнению, Россия имеет на это полномочия.

Среди других способов воздействия на США депутат назвал полетные задания и удары бомбами по американским лабораториям с биологическим оружием. Lenta.Ru